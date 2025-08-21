به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر ضرورت تحقق تفویض اختیارات در حوزه راه و شهرسازی و اجرای توافقات مرتبط با بافت تاریخی تبریز تاکید کرد.

وی با اشاره به احیای جلسات ستاد بازآفرینی شهری و حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی گفت: برگزاری منظم این جلسات با مشارکت شهرداران و فرمانداران استان، یک اقدام مثبت و ارزشمند است، اما برای رسیدن به نتایج ملموس باید جلسات هدفمند و دارای خروجی مشخص باشند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: سیاست رئیس‌جمهور مبنی بر تفویض اختیارات به استانداران بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی در حوزه سرزمینی، باید در وزارتخانه‌ها نیز عملیاتی شود. متاسفانه در حوزه راه و شهرسازی این رویکرد به‌طور کامل اجرایی نشده و حجم گسترده وظایف این وزارتخانه باعث معطل ماندن بسیاری از مسائل شهر‌ها و کلان‌شهر‌ها در سطح ملی شده است.

سرمست با اشاره به موضوع بافت تاریخی تبریز تصریح کرد: اگر توافقاتی در این زمینه انجام شده باید ابلاغ و اجرایی شود تا شهرداری تبریز بتواند بر اساس ضوابط و واقعیت‌های موجود اقدامات لازم را انجام دهد. توسعه درون‌شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی هم از نظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی به‌صرفه‌تر و مورد استقبال مردم است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکلات حاشیه‌نشینی در تبریز اظهار داشت: اقدام اخیر شهرداری در پروژه ۴۵ متری شهید آیت الله آل‌هاشم نمونه‌ای موفق از بازآفرینی شهری بود که با حمایت شورای تامین همراه شد. این تجربه باید به سیاستی واحد در سطح کشور تبدیل شود تا امکان صدور پروانه برای املاک در سکونتگاه‌های غیررسمی فراهم گردد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به موضوع شهرک جوانان اشاره کرد و گفت: با توجه به جلسات و توافقات انجام شده با حضور نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مرتبط باید سازماندهی بافت این منطقه در اولویت قرار گیرد و شهرداری با همکاری دستگاه‌ها این روند را تسریع کند.

سرمست پروژه‌های نیمه‌تمام تبریز همچون مجموعه سنجران، میدان صاحب‌آباد و مسجد کبود را از دیگر اولویت‌های مدیریت شهری دانست و افزود: بخشی از این پروژه‌ها می‌تواند از محل اعتبارات بازآفرینی شهری تکمیل شود. با توجه به انتظار بالای مردم پس از انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور باید اقدامات عملی و ملموس در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: برای شهرستان‌های استان نیز لازم است حداقل یک پروژه مشخص در حوزه بازآفرینی شهری تعریف و اجرا شود. فرمانداران و شهرداران باید بر اجرای این پروژه‌ها نظارت داشته باشند تا بتوانیم به صورت متوازن در همه شهر‌های استان اقدامات عمرانی انجام دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: معاونت عمرانی استانداری موظف شده برای هر یک از شهر‌های استان بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه عمران شهری تهیه کند. در مجموع ۱۰۰ پروژه تعریف خواهد شد که بخشی از آنها می‌تواند در قالب بازآفرینی شهری اجرا شود و انتظار داریم حمایت‌های ملی نیز در این زمینه صورت گیرد.