یک شرکت دانشبنیان ایرانی موفق شد نخستین نیدر اکسترودر غیر متقارن بومی را تولید کند که با اختلاط پیوسته مواد پلیمری و افزودنیهای نانویی، کیفیت کامپاندها را بهطور چشمگیری افزایش میدهد و قابلیت تولید نایلکسها و آلیاژهای پلیمری با مقاومت مکانیکی بالا را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، تولید پیچیدهترین کامپاندهای پلیمری و نایلکسهای مقاوم، تا امروز در انحصار شرکتهای خارجی بود و واردات نیدر اکسترودر غیر متقارن به دلیل قیمت بسیار بالا، محدود به تعداد معدودی از تولیدکنندگان داخلی بود. اما اکنون، دانشبنیانهای ایرانی موفق شدهاند این فناوری پیشرفته را بومیسازی کنند و نخستین نیدر غیر متقارن کشور را طراحی و تولید کنند.
این دستگاه با ترکیب حرکت چرخشی و رفت و برگشتی، ذرات نانومتری را در ماتریس پلیمری ایجاد میکند و از تشکیل توده یا کلوخه پودر جلوگیری میکند، در نتیجه کیفیت محصولات پلیمری مانند نایلکسها و آلیاژهای صنعتی به طور چشمگیری افزایش مییابد.
این شرکت دانشبنیان موفق به تولید دستگاه نیدر اکسترودر بومی از نوع غیر متقارن شده است که میتواند ذرات با ابعاد نانومتر را در ماتریس پلیمری ایجاد کند که مانع از تشکیل توده یا کلوخه پودر در داخل پلیمر میشود.
کامپاندهای کربنات کلسیمی که با کمک نیدر اکسترودر تولید میشوند، از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و منجر به تولید نایلکسهایی حاوی ۷۰ درصد کربنات کلسیم با مقاومت کششی ۱۲٫۲ مگاپاسکال میشوند که قابلیت استفاده در کیسههای فروشگاهی را هم دارند.
در تولید آلیاژ پلیمری، آلیاژی حاوی افزودنیهای نانویی همراه با سه گرید پلی اتیلن خطی، سبک و سنگین با استفاده از نیدر باعث تولید نمونهای با مقاومت مکانیکی ۱۹٫۵ مگاپاسکال شده است، در حالی که مقاومت مکانیکی آلیاژ تولید شده با اکسترودر دو ماردون تنها ۶٫۵ مگاپاسکال به دست آمده است.
محققان این شرکت توانستهاند یکی از پیچیدهترین و پیشرفتهترین کامپاندهای موجود در صنایع را بومیسازی و ساخت نخستین نیدر غیر متقارن را به نام خود ثبت کنند.
نیدر اکسترودر غیر متقارن جدیدترین تکنولوژی روز دنیاست که به منظور اختلاط پیوسته مواد پلیمری به کار میرود و با استفاده از حرکت همزمان چرخشی و رفت و برگشتی علاوه بر اختلاط شدید و مؤثر مواد پلیمری در اختلاط مواد پودری با پلیمرها نیز عملکرد بسیار خوبی دارد.
طراحی و ساخت نیدر از دهههای قبل آغاز شده و تاکنون طراحی و ساخت آن در انحصار شرکت سوئیسی BUSS بوده است. در حال حاضر به دلیل قیمت بالای ۱۰ تا ۱۵ برابری نیدر در مقایسه با دستگاههای تک و دو مارپیچ و محدودیتهای واردات این محصول تعداد بسیار معدودی از کامپاندسازان داخلی از دستگاه نیدر استفاده میکنند که مهمترین دلیل آن قیمت به مراتب بالاتر نیدر نسبت به اکسترودرهای دو ماردون است. از این رو این شرکت تصمیم گرفت دستگاه نیدر را به منظور تأمین بازار داخل و نیاز تولیدکنندگان داخلی طراحی و تولید کند.
مکانیسم اختلاط در دستگاه نیدر اغلب از نوع فشاری و به واسطه حرکت همزمان چرخشی و رفت و برگشتی ماردون صورت میگیرد. نسبت طول به قطر در نیدر کمتر از ۲۰ است و مواد پلیمری در نیدر علاوه بر تحمل بسیار ناچیز تنش برشی زمانماند به مراتب کمتری داشته و در نتیجه تجزیه پلیمر و تشکیل ژل پلیمر در کمترین زمان انجام میشود.