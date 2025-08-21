

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در راستای برگزاری کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهدای ورزشکار، عباس طاوسی جانباز بسیجی اهل بشرویه به نمایندگی از مردم مومن و انقلابی این شهرستان، به زیارت ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در مشهد مقدس مشرف شد.

این سفر زیارتی حاوی پیام معنویت و ورزش، نشاط اجتماعی، وحدت و همدلی جامعه ورزشکاران و تجدید پیمان دوباره با آرمان‌های والای شهدا محسوب می‌شود