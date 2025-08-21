رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، بر ضرورت مردمی‌سازی نهضت مدرسه‌سازی و ادامه تجهیز نمازخانه‌ها در مدارس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در جلسه ستاد ملی نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی گفت: آموزش و پرورش و به طور ویژه مدرسه‌سازی یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های کلان دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: نهضت مدرسه‌سازی باید به‌عنوان یک حرکت خودجوش مردمی در سراسر کشور استمرار یابد و مدیران کل استان‌ها وظیفه دارند با دقت نکات مطرح‌شده از طرف وزیر و رئیس‌جمهور را مطالعه کرده و در برنامه‌های خود عملیاتی کنند.

خان‌محمدی با بیان اینکه نماز و قرآن در یک سال گذشته جزو مهمترین اولویت‌های وزیر آموزش و پرورش بوده است، تصریح کرد: موضوع انس با نماز به‌عنوان محور تربیتی مورد تاکید وزیر بوده که خوشبختانه اقدامات موثری برای تجهیز نمازخانه‌ها در مدارس انجام شده است که باید تداوم یابد. همچنین تقویت انس با قرآن و توسعه فضا‌های مرتبط با آن در مدارس جزو دغدغه‌های اصلی وزیر است که باید راهبری شود.

وی به برنامه سازمان نوسازی مدارس در تقویت باور‌ها و هویت ملی در مدارس اشاره کرد و افزود: یکی از طرح‌های مهم که در این خصوص که برای آغاز سال تحصیلی باید انجام شود، پویش ملی «ایران سرافراز» است.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در این پویش نصب و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در حیاط تمامی مدارس، نصب و رونمایی از نقشه کشور در ورودی سالن‌ها با مشارکت بسیج دانش‌آموزی و همراهی دیگر تشکل‌ها مورد تاکید است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استانی در دو حوزه «تأمین ملزومات» و «تبیین اهداف» تاکید کرد و اظهار داشت: دستورالعمل‌ها و پیوست رسانه‌ای این پویش برای استان‌ها ارسال خواهد شدو باید با خلاقیت‌های استانی در سطح بالا برگزار شود.

خان‌محمدی همچنین با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش درباره «مدرسه به‌عنوان کانون تربیت و پیشرفت محله» افزود: نقش انجمن اولیا و مربیان در تحقق این هدف بسیار مهم است. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و بانوان در کنار نیرو‌های باسابقه، ترکیب ارزشمندی از تجربه و توان تخصصی را فراهم می‌آورد که باید در برنامه‌ریزی‌ها جدی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره و تأکید کرد: یادمان‌ها و برنامه‌های نمادین لازم هستند، اما مهم‌تر از همه رفتار و منش مدیران است که باید بیانگر این فرهنگ باشد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور نظارت و بازدید مستمر از پروژه‌های آموزشی، ارتباط مستقیم با مدیران پروژه‌ها و مدارس برای شناسایی مشکلات و رفع آنها را وظیفه‌ای مهم برشمرد و تصریح کرد: مسئولیت امانتی در دست ما هستند و باید امانت‌دار خوبی باشیم. پرهیز از اختلافات کاذب، نگاه تخصصی و فنی به موضوعات، و پرهیز از جابجایی نیرو‌های توانمند از سیاست‌های قاطع سازمان است.

خان‌محمدی با اشاره به شاخص‌های عملکردی سازمان گفت: معیار اصلی ما نقشه راه است؛ این نقشه باید تعداد پروژه‌ها، اهداف ملی، استانی و سالیانه را مشخص کند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. ارزیابی‌ها نیز نه برای رتبه‌بندی استان‌ها بلکه برای حل مسائل و شناسایی گره‌ها انجام می‌شود. مدیران باید مشکلات را به استانداران گزارش دهند تا موانع رفع شود.

وی توسعه مهارت‌آموزی و ایفای تعهدات مرتبط با دانشگاه فرهنگیان را از دیگر وظایف جدی سازمان دانست و تاکید کرد: هیچ‌کس نباید سلیقه‌ای عمل کند. همه استان‌ها موظفند در چارچوب تکالیف محوله حرکت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر اهمیت مستندسازی از روند اجرای نهضت و طرح شهید عجمیان اشاره کرد و گفت: تهیه کلیپ‌های روایتی و مستندنگاری اقدامات در استان‌ها مورد انتظار و مطالبه ماست.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: باید مهری آرام و بی‌حاشیه داشته باشیم و نیاز‌های مناطق محروم، حاشیه شهر‌ها و مناطق دارای جابه‌جایی جمعیتی را پیش‌بینی کنیم.