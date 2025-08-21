به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر اجرایی هیات تعزیه‌خوانی حضرت ابوالفضل (ع) روستای ده‌زیار کرمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حدود ۱۰ گروه تعزیه از نقاط مختلف کشور به سوگواره ملی تعزیه به میزبانی شهرستان جم دعوت شدند و گروه تعزیه‌خوانی حضرت ابوالفضل (ع) ده‌زیار به نمایندگی از استان کرمان در این سوگواره ملی حضور دارد و مجلس تعزیه شهادت حضرت علی‌اکبر (ع) و طفلان حضرت زینب (س) را شبیه‌خوانی می‌کند.

ثارالله انکوتی گفت: روستای ده‌زیارکرمان نیز از برگزارکنندگان سوگواره ملی تعزیه است که هر سال خرداد در ایام ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و حضور گروه تعزیه از این روستا که به روستای تعزیه ایران مطرح است می‌تواند در انتقال تجربیات همچنین برگزاری باشکوه‌تر این رویداد ملی در استان اثرگذار باشد.

وی هنر آیینی تعزیه را یکی از شیوه‌های عزاداری پر مخاطب و اثرگذار در ترویج معارف عاشورایی دانست و افزود: توسعه هنر آیینی تعزیه می‌تواند در انتقال ارزش‌های اسلامی و معرفی الگو‌های عاشورایی و انقلابی به نسل جوان جامعه موثر باشد و از آن حمایت خواهیم کرد.

انکوتی ادامه دادنهمین سوگواره ملی تعزیه در استان بوشهر همزمان با روز‌های آخر ماه صفر برگزار می‌شود و حدود ۲۰ ذاکر تعزیه‌خوان و عوامل اجرایی برای شرکت در سوگواره ملی تعزیه به بوشهر اعزام شدند.