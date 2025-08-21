پخش زنده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنشستگی گفت: بازنشستگی زودهنگام معضل جدید امروز کشور است که در اثر فشار گروههای مختلف بر دولت ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر در مشهد گفت: سن بازنشستگی در دهه ۳۰ تاریخ ایران ۶۵ سال بود، اکنون این سن برای اعضای صندوق کشوری ۵۲ سال و در نیروهای مسلح ۴۷ سال است.
او افزود: امسال در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که فرزندان ایثارگر و همسران شهدا هشت سال زودتر بازنشسته شوند، اسم ایثارگر مقدس است، اما این قانون قابلیت اجرا ندارد، متاسفانه زود بازنشسته شدن فرهنگ بدی است که در کشور در حال ترویج است، در این بخش جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بیشترین آسیب را میبینند.
برای نجات اقتصاد وزارت کار باید از بنگاه داری خارج شود
وزیر کار گفت: برای نجات اقتصاد و بهبود وضع بنگاهها باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از بنگاهداری خارج کرد و مدیریت شرکتها را به بخش خصوصی و استانها سپرد.
میدری افزود: این تغییرات میتواند به کاهش فشار بر بنگاهها، افزایش درآمد کارگران و ارتقای عدالت در روابط کاری کمک کند.
تامین اجتماعی در سال جاری با پرداخت ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان حقوق و درمان مواجه است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور با اشاره به چالشهای مالی این سازمان گفت: امسال ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای پرداخت حقوق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمهشده و همچنین خدمات درمانی ۴۸ میلیون نفر نیاز است.
مصطفی سالاری با تأکید بر اهمیت حفظ این تعهدات افزود: اگر نتوانیم به موقع حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم، مشکلات اجتماعی گستردهای به وجود خواهد آمد.
او به مشکلات بازنشستگی زودهنگام و قوانین مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: ایران تنها کشوری است که امکان بازنشستگی افراد با ۳۵ سال در مشاغل وجود دارد و سالانه بیش از نیمی از بیمهشدگان به واسطه مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته میشوند. این موضوع فشار سنگینی به صندوق تامین اجتماعی وارد میکند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در نهایت باید توجه داشت که صندوق تامین اجتماعی صندوق امانتداری و بازنشستگی است، نه نهادی حمایتی یا امدادی. برای بیمه کردن افراد بدون منابع مالی باید منابع جدیدی از خزانه تأمین شود، نه از جیب بیمهشدگان.