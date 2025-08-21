به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان بوشهر، با اشاره به اهمیت موزه‌های دفاعی به عنوان نماد هویت ملی، از گام بلند برداشته شده برای ساخت موزه دفاع مقدس در بوشهر خبر داد.

وی با بیان اینکه در تمام کشور‌های جهان، موزه‌های دفاعی و تاریخی نماد هویت ملی و مقاومت مردمی به شمار می‌روند تصریح کرد: توجه به این مراکز، توجه به ریشه‌ها و حماسه‌های یک ملت است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه موزه دفاع مقدس شناسنامه ایثار، مقاومت و پیروزی ملت ایران است، به نقطه عطف این طرح اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب چند سال پیش در گزارشی که از استان بوشهر دریافت کردند، از نبود موزه دفاع مقدس در این استان ابراز تعجب کردند و تأکید فرمودند استانی با تاریخ پرافتخار بوشهر باید چنین مجموعه‌ای داشته باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تاریخچه پرچالش این طرح گفت: طی سال‌های گذشته زمین‌های متعددی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که به دلایل مختلف مناسب نبود، اما اکنون با پیگیری‌ها و حمایت دفتر مقام معظم رهبری، زمین مناسبی در اختیار این پروژه قرار گرفته است.

وی در تشریح ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد موقعیت انتخاب شده برای ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر گفت: موقعیت انتخاب شده برای ساخت موزه دفاع مقدس بوشهر، به‌دلیل مجاورت با دریا و هم‌افزایی با یگان‌های دریایی ارتش، سپاه و بسیج، ظرفیت ویژه دارد و می‌تواند به یک مرکز ملی و حتی بین‌المللی در حوزه تاریخ دریایی دفاع مقدس تبدیل شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به نیاز طرح به زیرساخت‌های ویژه دریایی و اعتبارات قابل توجه، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق تأکید کرد و گفت: ساخت این موزه باید به‌صورت فازبندی انجام شود تا در هر مرحله بخشی از آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد و روند کار سرعت بیشتری بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مسئولان استان، از همه دستگاه‌ها خواست تا برای تحقق این مطالبه مهم مردم و رزمندگان همکاری کنند: همه دستگاه‌ها باید دست‌به‌دست هم دهند تا این مطالبه مهم مردم و رزمندگان استان محقق شود و یاد و خاطره شهیدان همیشه زنده بماند.

آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در پایان بر ضرورت شتاب دادن به ساخت موزه دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: این موزه به‌عنوان کتاب عینی تاریخ مقاومت ملت ایران، باید هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.