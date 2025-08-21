پخش زنده
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: واگذاری زمین برای ساخت نیروگاههای خورشیدی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و حل ناترازی انرژی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد مشایخی با اشاره به توان بالای استان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی افزود: اراضی غیرقابل کشت یا کمبازده میتوانند برای احداث نیروگاههای خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی در کاهش وابستگی کشور به سوختهای فسیلی و افزایش امنیت انرژی بیان کرد: سازمان امور اراضی آمادگی دارد زمینهای ملی و دولتی را برای سرمایه گذاران احداث نیروگاه خورشیدی واگذار کند.
مشایخیاضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون ۸۱۳ هکتار اراضی ملی و دولتی جهت ایجاد نیروگاههای خورشیدی به سرمایه گزاران واگذار شده است.
وی گفت: جهت تخصیص اراضی در خارج از بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین فقط سه استعلام از اداره کل منابع طبیعی به عنوان مالک اراضی، قیمت منطقهای تعیین اجاره بها ومحیط زیست به جهت رعایت مسائل زیست محیطی گرفته میشود.
مشایخی افزود: امکان واگذاری زمین در همه شهرستانها وجود دارد و تا کنون شهرستان دشتی بیشترین درخواست را داشته است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سرمایه گذار برای ایجاد نیروگاه و مشخص کردن فضای بهتر، میتواند از اداره برق پیگیریهای لازم را انجام دهد و سپس در سامانه ساتبا اقدام به گرفتن موافقت اصولی کند.
وی مدت زمان واگذاری زمین را از یک تا ۱۵ سال عنوان کرد و افزود: متقاضیان برای ثبت درخواست میتوانند به سازمان امور اراضی مراجعه کنند.