به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مبین امیری پینگ‌پنگ‌باز نوجوان اصفهانی با درخشش در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز، با کسب عنوان قهرمانی جواز حضور در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را کسب کرد.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران به صورت دوره‌ای در تهران برگزار شد و در پایان، مبین امیری با عملکردی درخشان در جایگاه نخست قرار گرفت و دومین سهمیه ایران برای بازی‌های آسیایی بحرین را تصاحب کرد.

بر اساس نتایج این رقابت‌ها، مبین امیری به همراه بنیامین فرجی که از سوی کادر فنی انتصاب شده بود، عازم مسابقات آسیایی بحرین خواهند شد.

بازی‌های آسیایی جوانان مهرماه سال جاری به میزبانی منامه برگزار خواهد شد.