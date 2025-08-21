به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، رئیس کل دادگستری استان در گزارشی از عملکرد ستاد مردمی دیه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱۴ نفر از مددجویان جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند که از این تعداد، ۱۰۸ نفر آقا و ۶ نفر خانم بوده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی افزود: کل بدهی این افراد ۲۲۶ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، ۱۰ میلیارد تومان از محل کمک‌های بلاعوض ستاد مردمی دیه و خیرین، ۲ میلیارد تومان از طریق وام‌های قرض‌الحسنه و ۲۱۴ میلیارد تومان نیز از طریق اعسار، گذشت شاکیان و مشارکت خانواده‌های مددجویان تسویه شده است.

وی با بیان اینکه آزادی مددجویان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است افزود: در پنج ماهه نخست سال گذشته، ۸۰ نفر و امسال، ۱۱۴ نفر آزاد شدند.