نیما میرزازاد و عباس حبیبی به صورت موقت از جمع طلایی پوشان جدا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، نیما میرزازاد دروازه‌بان و عباس حبیبی هافبک جوان سپاهان، به صورت موقت از جمع طلایی پوشان جدا شدند.

نیما میرزازاد در یک انتقال قرضی به مدت یک فصل به مس رفسنجان پیوست و عباس حبیبی به منظور طی کردن خدمت مقدس سربازی راهی ملوان بندرانزلی شد.

خانواده سپاهان با آرزوی سلامتی برای هر دو بازیکن، منتظر بازگشت مجدد آنها به جمع طلایی‌پوشان است.