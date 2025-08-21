به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست شورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس با تجلیل از فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از ایستادگی ملت در برابر دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل کردند و این ایستادگی را نشانه بزرگی ملت دانستند و از اصطلاح "اتحاد عظیم ملی" یاد کردند که همه باید در تقویت این گفتمان اهتمام ورزیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر برگزاری باشکوه برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: باید در این مناسبت، برنامه‌های باکیفیت و با محتوای غنی و خلاقانه، تولید و از ابزار هنر به نحو شایسته بهره ببریم.

زارع یادآور شد: انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید مورد تاکید است و برنامه‌های بزرگداشت دفاع مقدس نباید صرفا در مرکز استان یا مراکز شهرستان‌ها برگزار شود، بلکه در تمام مناطق باید این برنامه‌ها تداوم یابد.

وی با بیان اینکه تبیین منطقی، دقیق، خلاقانه و هنرمندانه رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس امری ضروری است اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای خصوصا صدا و سیمای مرکز استان نسبت به تولید محتوا‌های جذاب و با کیفیت اقدام کنند.