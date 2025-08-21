پخش زنده
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، بر ضرورت روایتگری قصههای متمایز گلگهر برای تبدیل محصولات صنعتی به سرمایههای فرهنگی و خاطرهساز تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، مریم جلالی در همایش «گشت یک» با ستایش از همت و تلاش مجموعه گلگهر در پیوند فرهنگ و صنعت و با اشاره به منطق آلیاژی که فرهنگ، اقتصاد و صنعت را در هم تنیده، تأکید کرد: ایران همواره سرزمینی با قصههای متمایز بوده و این روایتگری میتواند محصولات صنعتی مانند گندله و ورق آهن را به سرمایههای فرهنگی ماندگار تبدیل کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به تاریخچه صنعت در ایران پیش از انقلاب صنعتی، افزود: ما پیش از انقلاب صنعتی نیز صنعتکارانی بودیم که فرهنگ، اقتصاد و محیط زیست را در کنار هم میدیدیم. امروز در گلگهر، این پیوستگی در قالب قصههایی از تولید ۸ کیلومتری سنگ آهن تا محصول نهایی، به جهانیان عرضه میشود.
وی با تأکید بر اهمیت گردشگری تجربی، گهر پارک را نمونهای موفق از تلفیق صنعت، فرهنگ و تفریح دانست و گفت: سازههایی مانند گهر پارک نیازمند مظروفی از جنس فرهنگ ایران هستند؛ از موسیقی و غذا تا معماری خاص سیرجانی که میتواند خاطرهساز شود.
معاون وزیر میراث فرهنگی همچنین در نکوهش نگاه تکبعدی به صنعت یا فرهنگ، افزود: ما فقط صنعتی یا فقط فرهنگی نیستیم؛ ما پیوستاری از قالی کرمان، قناتهای یزد و سیوسهپل اصفهان هستیم که هویت ما را میسازد.
وی از گلگهر بهعنوان دال مرکزی این پیوند نام برد که میتواند با روایتگری، محصولات مصرفی را به سرمایههای فرهنگی و خاطرهساز تبدیل کند.
جلالی از تلاشهای مدیران گلگهر، استاندار کرمان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قدردانی و از مدیرکل مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی محیط زیست دعوت کرد تا با ارائه قصهای جدید از گلگهر، به پرسشهای محیط زیستی پاسخ دهد.
معاون صنایعدستی کشور تأکید کرد: این روایتها میتوانند سیرجان را به مقصدی برای گردشگری تجربهمحور تبدیل کنند و به دغدغههایی نظیر خشکسالی و محیط زیست پاسخ دهند.