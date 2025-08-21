پخش زنده
کنگره بینالمللی شعر از فصل به سر رسیدن با حضور شاعران برجسته ملی و بینالمللی در یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در نشست با اصحاب رسانه گفت: سومین کنگره بینالمللی شعر آیینی از فصل به سر رسیدن با حضور شاعران برجسته ملی و بینالمللی در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده اول و دوم شهریور در مرکز استان برگزار میشود برگزار میشود.
حجت الاسلام افتخاری افزود: با توجه به بازه زمانی کوتاه برای ارسال آثار در طی مدت ۱۳ روز ۲ هزار و هفت اثر از ۸۷۳ شاعر از سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه فارسی زبان به دبیر خانه این کنگره ارسال شد.
دبیر سومین کنگره بینالمللی شعر آیینی از فصل به سر رسیدن هم از برگزاری دو کنگره شعر در استان خبر داد و گفت: برگزاری این دو گنگره شعر در استان در جامعه ادبیات کشور داشته است.
سلیمانی با بیان اینکه موضوع سومین کنگره بینالمللی شعر آیینی از فصل به سر رسیدن با موضوع ایران امام حسین است افزود: هر چند پایه کنگره شعر عاشورایی است، اما با توجه به حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دامنه موضوعی و جغرافیایی کنگره را توسعه دادیم.
وی با بیان اینکه این کنگره در دو بخش فارسی و گویش لری و قشقایی برگزار میشود، اضافه کرد: در کنار محورهای مرتبط با قیام عاشورا به موضوعات دیگری، چون مقاومت، میهن دوستی، مظلومیت و شهادت مردم، پاسداشت شهدای وطن، کودک کشی یزدیان و شناختن نقشه شوم دشمنان هم پرداخته شده است.
دبیر سومین کنگره بینالمللی شعر آیینی از فصل به سر رسیدن با اشاره به اینکه آثار در مرحله نهایی توسط داوران مطرح کشوری بررسی میشود ادامه داد: در این کنگره ۵ شاعر هم از بین آثار ارسالی به انتخاب علاقمندان به شعر برگزیده میشوند.