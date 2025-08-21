پخش زنده
قیمت نفت در پی کاهش بیش از حد انتظار ذخایر نفت و سوخت در آمریکا که انتظارات برای تقاضای پایدار را تقویت کرد، در معاملات آسیایی روز پنجشنبه، اندکی افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت آتی نفت برنت ۱۳ سنت معادل ۰.۱۹ درصد افزایش یافت و به ۶۶ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۵ سنت معادل ۰.۲۴ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۸۶ سنت در هر بشکه رسید.
معاملات نفت برنت روز چهارشنبه، با ۱.۶ درصد افزایش و نفت آمریکا با ۱.۴ درصد افزایش، بسته شده بود.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد: ذخایر نفت آمریکا، طی هفته گذشته، به میزان ۶ میلیون بشکه کاهش یافته و به ۴۲۰.۷ میلیون بشکه رسید که کاهش شدیدتری در مقایسه با پیشبینی کاهش ۱.۸ میلیون بشکهای ذخایر نفت در نظرسنجی رویترز از تحلیلگران بود. همچنین، ذخایر بنزین آمریکا ۲.۷ میلیون بشکه کاهش یافت که فراتر از کاهش ۹۱۵ هزار بشکهای پیشبینی شده بود و ادامه تقاضا در طول فصل سفرهای تابستانی را منعکس کرد. این کاهش همچنین در جهش میانگین چهار هفتهای مصرف سوخت جت به بالاترین حد از سال ۲۰۱۹ مشاهده شد.
دنیل هاینز، استراتژیست ارشد کالا در گروه بانکی ANZ، روز پنجشنبه در یادداشتی نوشت: قیمت نفت خام تحت تاثیر احساسات مثبت نسبت به تقاضای قوی در آمریکا، افزایش یافت، اما احساسات نزولی همچنان مشاهده میشوند، زیرا معاملهگران مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین را زیر نظر دارند.
روسیه، روز چهارشنبه، اعلام کرد که تلاشها برای حل مسائل امنیتی مربوط به اوکراین بدون مشارکت مسکو، «راهی به ناکجاآباد» است. تلاشهای طولانی مدت برای تضمین صلح در اوکراین به این معنی است که تحریمهای غرب علیه عرضه نفت روسیه همچنان پابرجاست. احتمال تحریمها و تعرفههای بیشتر آمریکا علیه خریداران نفت روسیه نیز بر بازار سایه افکنده است.
بر اساس گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به دلیل خرید نفت خام از روسیه، از ۲۷ اوت (پنجم شهریور) تعرفه اضافی ۲۵ درصدی را برای کالاهای هندی اعلام کرده است. اتحادیه اروپا همچنین پالایشگاه خصوصی هندی «نایارا انرژی» را که توسط شرکت روسنفت روسیه پشتیبانی میشود، تحریم کرده است. پالایشگاههای هندی در ابتدا از خرید خود از روسیه منصرف شدند، اما مقامات شرکتهای دولتی «ایندین اویل» و «بهارات پترولیوم»، نفت روسیه را برای تحویل در سپتامبر و اکتبر خریداری کردهاند و پس از افزایش تخفیفها، خریدها را از سر گرفتهاند.