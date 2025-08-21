

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آل کثیر ۳۵ ساله که سابقه حضور در تیم‌های استقلال اهواز، پیکان، البدری بندر کنگ، آلومینیوم هرمزگان، نفت تهران، صنعت نفت، سپاهان و پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، در نقل‌وانتقالات تابستانی ابتدا با استقلال تهران قرارداد بست، اما واکنش بسیار منفی هواداران این تیم باعث شد در نهایت نتواند کار خود را با آبی‌پوشان پایتخت آغاز کند و با قرادادی یک ساله به ملوان پیوست