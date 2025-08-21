هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش مسابقات فوتبال ۷ نفره پیشکسوتان کیش، جام گرامیداشت زنده‌یاد حسن صالحی را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش اعلام کرد: این مسابقات از روز شنبه ۸ شهریور با همکاری معاونت ورزش و تفریحات سالم در کیش برگزار می شود.

تیم های متقاضی می توانند تا چهارشنبه ۵ شهریور نام نویسی کنند.

هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش اعلام کرد: آقای موسوی با شماره تماس ۰۹۱۲۶۴۳۶۹۵۹ برای ارائه اطلاعات بیشتر و نام نویسی تیم های متقاضی آماده پاسخگویی است.

حسن صالحی دبیر هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش از سال ۱۳۷۰ تا ۷۹ بعنوان بازیکن در فوتبال کیش حضور داشت و از سال ۸۰ تا ۹۷ نیز در هیات فوتبال مشغول به کار بود.

حسن صالحی خرداد ۱۳۹۷ درگذشت.