امام جمعه موقت بیرجند گفت: حرکت بر مدار امامت و ولایت، نجات بخش بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به مناسبت هفتمین شب خاکسپاری شهید اقتدار پاسدار شهید یونس نوفرستی و ۷ شهید روستاهای مجاور روستای نوفرست در مسجد جامع این روستا با حضور خادم یاران رضوی برگزار شد.
امام جمعه موقت بیرجند در این مراسم با اشاره به فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) گفت: با امام بودن و همگام با امام حرکت کردن باعث اقتدار میشود.
حجت الاسلام نوفرستی افزود:اگر مسلمانان با هم باشند و اتحاد داشته باشند مسائل و مشکلات حل میشود.
وی گفت: آنان که دارای لیاقت هستند خداوند به آنان ماموریت میدهد و شهیدان از این طیف هستند و این ماموریت شامل حال همه نمیشود.
امام جمعه موقت بیرجند افزود: جامعه بشری بداند که فقط با محور امامت و ولایت میتواند پیوند حقیقی خود را پیدا کند.
حجت الاسلام نوفرستی گفت: امسال در مراسم باشکوه و بیسابقه اربعین حسینی علی رغم تمام توطئههای دشمنان مردم از سراسر دنیا شرکت کردند .
وی گفت: جریان اربعین جوشش خون حضرت امام حسین علیه السلام، فریاد مظلومیت خواهی آن حضرت و درس آزادگی و عدالت خواهی برای همه مظلومان عالم است.
در پایان مراسم از ۸خانواده شهید استان تجلیل شد.