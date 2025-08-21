پخش زنده
تصادف زنجیرهای محور ملک آباد به مشهد ۱۲ نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: عصر چهارشنبه تصادف زنجیرهای که در محور ملک آباد به مشهد رخ داد، منجر به مصدومیت ۱۲ نفر از سرنشینان این خودروها شد. در این حادثه چندین دستگاه خودرو به صورت زنجیرهای با هم برخورد کردند.
پهلوان کاشی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه «اتولانس» و نیز بالگرد اورژانس امداد و نجات هوانیروز به صحنه اعزام شدند.
وی گفت: تمامی مصدومان حادثه به بیمارستانهای طالقانی، امدادی و شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل شدند.