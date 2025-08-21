



ب ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جرم دندان مشکلی است که تعداد بسیار زیادی از افراد کماکان با آن درگیر هستند؛ این افراد نیاز به مراجعه منظم به دندانپزشک جهت جرم گیری دندان‌های خود دارند.

بزاق هر انسانی متشکل از آب به عنوان پایه اصلی است که درون آن ترکیبات معدنی قابل رسوب وجود دارد؛ هرچه درصد این املاح معدنی قابل رسوب، در ترکیب بزاق فردی بیشتر باشد، دندان‌های او بیشتر و زودتر جرم می‌گیرد، اما مهم‌تر از وجود املاح معدنی قابل رسوب، بهداشت دهان است.

این املاح به صورت لایه لایه و رسوبی می‌باشند و به صورت فیزیکی به دندان‌ها متصل هستند، به همین علت است که با دستگاه جرم گیری به راحتی از سطح دندان پاک می‌شوند.

اگر جرم دندان را در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی زیاد بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که سطحی ناصاف دارد و برای اتصال باکتری‌های دهانی محیطی ایده آل است و در نتیجه باکتری‌های اتصال یافته با مسواک زدن به راحتی قابل حذف و پاک شدن نیستند.

این باکتری‌ها مواد قندی و پروتئین موجود در غذا را هضم کرده و تولید اسید و گاز‌های بدبو مانند سولفید هیدروژن می‌کند؛ این گاز بدبو می‌تواند یکی از علت‌های بوی بد دهان باشد؛ جهت رفع بوی بد دهان علاوه بر رعایت بهداشت روزانه، جرم دندان باید حذف شود.

مواد تولید شده از این باکتری‌ها باعث التهاب و عفونت لثه و بیماری لثه شده و همچنین تحلیل استخوان اطراف دندان را در پی دارد.

آیا استفاده از خمیر دندان‌های ضد جرم مفید است؟

جرم دندان، با مسواک و خمیر دندان پاک نمی‌شود و برای این منظور باید به دندانپزشک مراجعه شود، اما پس از جرم گیری می‌تواند از تشکیل جرم جدید جلوگیری کند و یا سرعت تشکیل آن را کاهش دهد.

چگونه می‌توان از التهاب لثه جلوگیری کرد؟

با رعایت بهداشت دهان و دندان به کمک وسایلی مانند مسواک، خمیر دندان، نخ دندان و دیگر وسایل کمک بهداشتی و برداشتن پلاک میکروبی، التهاب لثه به وجود نمی‌آید؛ در صورتی که پلاک تبدیل به جرم شده باشد، جرم گیری توسط دندانپزشک توصیه می‌گردد.

آیا جرم گیری دندان را خراب می‌کند؟

این موضوع کاملا اشتباه است؛ جرم‌های تشکیل شده بر روی دندان به مرور لثه را تحلیل برده و خود جایگزین آن می‌شوند؛ فضای خالی که بین دندان‌ها در اثر عقب نشینی لثه ایجاد می‌شود، از دید بیمار پنهان می‌ماند.

هنگامی که بیمار برای جرم گیری به دندانپزشک مراجعه می‌کند، پس از جرم گیری، لثه تحلیل رفته در معرض دید بیمار قرار می‌گیرد، به اشتباه این گونه به نظر می‌رسد که جرم گیری باعث تحلیل لثه یا حتی لق شدن دندان شده است؛ در صورتی که این رخداد قبلا صورت گرفته، ولی از دید بیمار پنهان بوده است؛ پس می‌توان گفت جرم دندان باعث تخریب لثه و لقی دندان می‌شود و جرم گیری توسط دندانپزشک، از ادامه روند تخریب لثه جلوگیری می‌کند.

آیا جرم گیری به مینای دندان آسیب می‌رساند؟

جرم گیری یک روش درمانی کاملا ضروری برای بیمارانی است که جرم زیاد و التهاب لثه دارند و در واقع جرم‌های زیر و بالای لثه را با استفاده از دستگاه اولترا سونیک بر می‌دارد و هیچ آسیبی به مینای دندان وارد نمی‌کند.

لازم به ذکر است که ارتعاش دستگاه‌های اولترا سونیک مورد استفاده برای جرم گیری برای از بین بردن مینای دندان کافی نیست و این یک باور غلط است که جرم گیری مینای دندان را از بین می‌برد؛ در واقع این کار جرم و رسوبات روی دندان را پاک کرده و هیچ گونه آسیبی به مینای دندان نمی‌رساند.

دکتر «فریدالدین فانی» متخصص پریودانتیکس (جراحی لثه) و عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز