نگارخانه سرو شیراز میزبان آثار عکاسان فارس
همزمان با آغاز هفته مساجد و روز جهانی عکاس، نمایشگاه عکس «لحظه معراج» در نگارخانه سرو تالار حافظ شیراز برپا شد.
این نمایشگاه که با حضور آثاری از ۲۷ عکاس برگزیده فارس برگزار شده، تا سوم شهریور ماه برپا و پذیرای عموم علاقهمندان است.
موضوع آثار ارائه شده در این نمایشگاه مساجد فارس است و داوری و انتخاب عکسها به عهده امید صالحی و رقیه قربانی بوده است.
رضا قادری، فرید آزادی، ستاره اسماعیلی، فرشید اشکر، محمود اکبرزاده، عباس امیری، الهه پورحسین، فرزانه چخماقساز، محمدرضا حمیدی مهر، حسن حیدری، حسین خسروی، علی خوانین، جمال رادفر، طاهره رخبخش زمین، فاطمه رئیسی، تورج زارع گلستانی، رضا سبحانی، امیر صادقیان، رویا طرفینژاد، محمدرضا عاطفی، علیرضا عباسی، صادق علوی، امین فائضی، مهدی کاظمی، قاسم معماری و مهدی هنرجویان، عکاسان حاضر در این نمایشگاه عکس هستند.
این نمایشگاه پنجشنبه و شنبه در ساعتهای ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.