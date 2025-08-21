پخش زنده
امروز: -
بیش از سه هزار سند تک برگ برای اراضی ملی و دولتی در آذربایجانغربی اخذ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در دیدار با غلامرضا نظرخانی معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در یک سال گذشته سه هزار و ۱۰۰ فقره سند تک برگ برای اراضی ملی و دولتی در استان اخذ شده است.
پیمان آرامون، با اشاره به اخذ اسناد تک برگی در استان و اخذ تاکنون ۱۷ هزار فقره سند تک برگ اظهارکرد: دریک سال گذشته همچنین برای ۱۳۸ هکتار از اراضی ملی و موات داخل محدوده شهری سند مالکیت اخذ شده است.
آرامون افزود: در بخش اراضی ملی و موات داخل حریم شهر در آذربایجانغربی نیز برای دو هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی حریم شهری سند مالکیت اخذ شده است.
وی گفت: اخذ سند تکبرگ برای اراضی ملی تحت مالکیت راه و شهرسازی یکی از اقدامات مهم برای شفافسازی مالکیت، جلوگیری از زمینخواری و تسهیل سرمایهگذاری است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی اضافه کرد: پیگیری و رصد روزانه اهداف و برنامههای ابلاغی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی در اولویت تحقق این برنامههاست که این مسئله با جدیت دنبال میشود.
آرامون افزود: برنامههای ابلاغی واحدهای تخصصی به صورت دقیق بررسی و مسائل و موانع انجام سیاستها و برنامههای ورزارت راه و شهرسازی پیگیری و حل و فصل و تاکنون بیش از ۸۵ درصد این برنامهها در سطح استان اجرایی شده است.