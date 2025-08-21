به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهار ماه نخست امسال، مقدار ۴۶۶۶۴ تن انواع کود‌های کشاورزی شامل ۳۶۰۰۰ تن کود ازته، ۴۴۴۴ تن کود فسفاته و ۶۲۲۰ تن کود پتاسه با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به ۲۲ شهرستان مازندران ارسال شد.

رضا افراسیابی افزود: این کود‌ها توسط ۲۸۰ کارگزاری فعال تعاونی و خصوصی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با صدورحواله الکترونیک در بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی با هدف ارتقاء تولید محصولات زراعی و باغی توزیع شد.