کریس براین کشیش کلیسای انگلیس که زیر نظر دستگاه سلطنت و شاه این کشور است، به جرم ۱۷ فقره تجاوز جنسی به ۹ زن مجرم شناخته و محکوم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، کریس براین، ۶۸ ساله همچنین به ۳۶ فقره اعمال منافی عفت متهم است.

او کشیش سابق در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رهبری مراسم ساعت نه (NOS) را در شهرشفیلد بر عهده داشت، مراسمی که برای افراد ۱۸ تا ۳۰ سال با حضور زنان با لباس‌های نامناسب و یک گروه موسیقی زنده برگزار می‌شد.

این اقدام در ابتدا توسط کلیسا به عنوان یک طرح ابتکاری موفق "پیشگامانه" دیده می‌شد و پس از انتقال این مراسم از کلیسای سنت توماس به روتوندا در پوندز فورج، توانست حدود ششصد نفر را برای عبادت در ساعت ۹ شب یکشنبه‌ها جذب کند.

کریس براین متهم است که مراسم «فرقه‌مانند» ساعت نه شب را برای، شستشوی مغزی اعضا برای ارضای تمایلات جنسی خود به راه انداخته است.

این کشیش کلیسای انگلیس پس از ارائه شواهد غیر قابل انکار، اعتراف کرد که از برخی از اعضای گروهی که به راه انداخته بود، برای تسکین درد ماساژ کمر دریافت می‌کرد و بعد «بسیار به ندرت» منجر به فعالیت جنسی می‌شد.

او به هیئت منصفه گفت که هرگونه لمس با رضایت انجام می‌شد و اگر کسی نشان می‌داد که ناراحت است، «فوراً متوقف» می‌شد.

کلیسای انگلستان در طول چند دهه گذشته شاهد رسوایی‌های اخلاقی جدی و مستمری در حوزه سوءاستفاده‌های جنسی از زنان و کودکان بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده تا سال ۲۰۱۸ دست کم ۳۹۰ کشیش و مقام کلیسا به سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان محکوم شده‌اند.

پروند پیتر بال و جان اسمیث از تازه‌ترین آنهاست که با فشار افکار عمومی به استعفای جاستین ولبی، اسقف کلیسای انگلیس انجامید.

فعالان مدنی می‌گویند استعفای او بدون اجرای عدالت درباره قربانیان تجاوز جنسی در کلیسای انگلیس نشان می‌دهد کلیسای انگلیس در پی محافظت از جایگاه نهاد کلیسا به‌جای حمایت از قربانیان بوده است.