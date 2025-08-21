پخش زنده
همزمان با هفته دولت ۶۴ طرح کشاورزی با اشتغالزایی افزون بر ۳ هزار نفر در فارس به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجتبی دهقان پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در هفته دولت ۶۴ طرح در بخش کشاورزی با اعتباری افزون بر ۲۸ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال در این استان افتتاح میشود.
وی با اشاره به اینکه شعار این هفته "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" است، اضافه کرد: در هفته پیش رو؛ نیز دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت در مسیر خدمت به مردم در استان فارس با کلنگ زنی و افتتاح طرحها به نمایش گذاشته میشود.
دهقان پور افزود: ۲۷ طرح عمرانی با اعتباری افزون بر ۵۲۳ میلیارد ریال و ۳۷ طرح اشتغال زا با اعتباری نزدیک به ۲۸ هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال در این هفته افتتاح میشوند که با بهره برداری از این طرحها ۳ هزار و ۳۳ نفر تثبیت اشتغال و یا اشتغال پایدار را به دنبال دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: طرحهای عمرانی در زمینههای اجرای سامانههای نوین آبیاری، ساخت کانال و پوشش نهرها، ساخت باغ مادری، آبخیزداری و نیز طرحهایی با هدف خدمات رسانی به عشایر استان فارس است.
وی بیان کرد: ساخت ۱۷ مورد گلخانه، ۸ واحد صنایع تبدیلی و غذایی، واحدهای تولید گوشت و شیر، ساخت روستا بازار، کارخانه نوار تیپ، انبار، کارخانه بوجاری و بسته بندی حبوبات از جمله طرحهای اشتغال زاست.
دهقان پور ادامه داد: در هفته دولت یک واحد سردخانه ثابت دومداره، یک واحد تولید ترشیجات و کنسرو در مجموع به ظرفیت تولید ۷ هزار و ۱۰۰ تن و با اشتغال تعداد ۵۰ نفر و همچنین یک واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت تولید ۶۰ هزار قطعه مرغ و با اشتغال تعداد ۸ نفر آماده کلنگ زنی است.
از دوم تا هشتم شهریور ماه، هفته دولت نامگذاری شده است.