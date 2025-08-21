وزیر خارجه چین در صدر هیئتی بلندپایه برای دیدار و رایزنی با مقامات پاکستانی در زمینه‌های دوجانبه و منطقه‌ای به اسلام آباد سفر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «وانگ یی» وزیر خارجه چین که برای سفری سه روزه وارد اسلام‌آباد شده است، بامداد روز پنجشنبه در فرودگاه مورد استقبال «اسحاق دار» همتای پاکستانی خود قرار گرفت.

وانگ یی پس از حضور در کابل و شرکت در نشست سه‌جانبه وزرای خارجه پاکستان، چین و افغانستان در کابل در روز چهارشنبه به اسلام آباد سفر کرده است.

به گفته منابع خبری وزیر امور خارجه چین و هیئت همراهش در جریان این سفر در ششمین دور گفت‌وگوی راهبردی پاکستان و چین شرکت خواهند کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان نیز هفته آینده به پکن سفر خواهد کرد تا رایزنی‌های سطح عالی میان دو کشور به ویژه آغاز رسمی مرحله دوم کریدور اقصادی مشترک دو کشور موسوم به «سی پک» انجام شود.

وزرای خارجه پاکستان و چین روز گذشته در دیدار با همتای افغانستانی خود بر عزم مشترک در تقویت روابط اقتصادی و ارتباطات منطقه تاکید کردند و خواستار تلاش مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه شدند.