

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان از امروز (پنج‌شنبه ۳۰ مرداد) با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز و تیم ایران در نخستین دیدار خود موفق به شکست سه بر یک قزاقستان شد.

سرمربی تیم والیبال امید ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی اول هر تورنمنتی برای تیم‌ها سخت است. چون هیچ شناخت و آنالیزی از تیم قزاقستان نداشتیم، بازی مقابل این تیم کمی سخت شد، اما رفته رفته بازیکنان ایران به بازی مسلط شدند.

غلامرضا مومنی‌مقدم با بیان این‌که، چون تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی است، تمام تیم‌ها با توانایی بالا مقابل ایران ظاهر می‌شوند و تصریح کرد: امیدوارم این مسابقه یک بازی تدارکاتی خیلی خوبی برای تیم ایران باشد تا برای دیدار‌های بعدی برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ایران در مسابقه با قزاقستان عملکرد خوبی داشتند و در فاز دفاع و سرویس خیلی خوب کار کردند. کمی اشتباهات زیاد بود که انشاالله در بازی‌های بعدی این موضوع را کاهش می‌دهیم.

سرمربی تیم امید کشورمان درباره مسابقه بعدی تیم ایران، گفت: فردا با پورتوریکو بازی داریم، امروز دیدار این تیم را نگاه خواهیم کرد، اما فکر نمی‌کنم بازی سختی باشد، به خاطر اینکه تیم‌های مطرح تری در آن منطقه وجود دارند. اما باز هم به بازیکنان یادآوری می‌کنم که هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت و هر بازی حکم یک فینال را برای تیم ایران دارد.