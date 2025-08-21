با هدف رفع ناترازی انرژی ؛
جابجایی برنامه خاموشی برق کهگیلویه و بویراحمد در روز پنجشنبه
اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی برق کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیهای اعلام کرد؛ به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشیها در روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه را به شرح ذیل اعلام کرد.
باشت؛
کارخانه یخ، کته، خامومشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
چرام؛
کلایه سفلی، حوزه پست بانک و خیابانهای مجاور، چمن مصنوعی کلایه، خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
کهگیلویه؛
کلایه علیا، روستای آقا طالب، خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
دنا؛
توتنده، گندی خوری، خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
بویراحمد؛
گردوه، ساران، دروهان، خاموشی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
در این اطلاعیه از عموم مشترکان در سراسر استان درخواست شده برای کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.