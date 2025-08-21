مدیرکل ثبت احوال لرستان از ثبت ۶ هزار و ۷۵۹ مورد واقعه ولادت در استان در چهار ماهه نخست امسال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امیری پرنیان با اشاره به ثبت ۶ هزار و ۷۵۹ مورد واقعه ولادت در چهار ماهه نخست امسال گفت: سه هزار و ۶۴۴ مورد از ولادت‌های ثبت شده معادل ۵۳ درصد نوزاد پسر و ۳ هزار و ۲۱۵ مورد نوزاد دختر بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد ولادت‌ها شهری و ۳۳ درصد روستایی بوده است، افزود: در این مدت در هر شبانه روز به طور متوسط ۵۵ نوزاد متولد شده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان ادامه داد: از ولادت‌های ثبت شده، ۱۴۷ مورد دوقلوزایی، ۴ مورد سه قلوزایی و حدود ۴.۵ درصد از ولادت‌ها چندقلوزایی بوده است.

امیری پرنیان اظهار کرد: بیشترین میزان ولادت‌ها در تیرماه بوده است که ۳۳.۵ درصد فرزند اول، ۳۸.۵ درصد فرزند دوم، ۲۱.۸ فرزند سوم، ۵.۲ فرزند چهارم و ۱.۳ درصد فرزند پنجم بوده است.

وی بیان کرد: سال گذشته لرستان با ۲۲ هزار و ۳۴۰ مورد ولادت در رتبه ۱۴ کشور قرار گرفت.

به گفته مدیرکل ثبت احوال لرستان، شهرستان‌های رومشکان، دلفان و کوهدشت بالاترین نرخ تولد و شهرستان‌های ازنا، بروجرد و چگنی کمترین نرخ تولد را داشته‌اند.

امیری همچنین به آمار فوتی‌ها در چهار ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت سه هزار و ۷۷۹ مورد فوت به ثبت رسیده که ۵۵ درصد مردان و ۴۶ درصد زنان بوده‌اند و در هر شبانه روز ۳۱ واقعه فوت به ثبت رسیده است.

وی افزود: بیشترین فوتی‌ها در شهرستان بروجرد، خرم آباد و الیگودرز و کمترین در شهرستان‌های رومشکان، دلفان و چگنی ثبت شده است.