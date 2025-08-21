

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی افزود: با توجه به تعطیلات پایان صفر و عزیمت زائران به مشهد مقدس، ترافیک جاده‌های خراسان جنوبی در حال نسبتا پرحجم است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون محور‌های راور _دیهوک، طبس_یزد، طیس_اصفهان، طبس_ بشرویه، زاهدان، نهبندان، سربیشه، گناباد ترافیک نسبتا پر حجم است گفت: از رانندگان خواست علاوه بر رعایت سرعت مجاز و مطمئن، فاصله طولی با خودروی جلوی را رعایت و هنگام رانندگی از حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: با توجه به اینکه اداره کل راهداری، اوقاف و امور خیریه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگاه‌های امدادی و پلیس راه ۳۵ استراحتگاه برای رفاه مسافران و زائران در نظر گرفتند افزود: رانندگان موقع هر لحظه احساس خواب الودگی داشتند برای کاهش تصادفات در این استراحتگاه ها توقف داشته باشند.



مرداد امسال در جاده‌های خراسان جنوبی ۳۲ نفر جان خود را از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزیش داشته است.

