به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی اداره گاز شهرستان رامسر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: گاز مناطقی از شهرستان رامسر، برای تعمیرات امروز پنجشنبه به مدت ۳ ساعت قطع می‌شود.

دراین اطلاعیه آمده است: به علت کار‌های تعمیراتی؛ جریان گاز در شهرستان رامسر شامل: خیابان شهدا، کوچه شهید گل محمدی، از ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ به مدت ۳ ساعت قطع خواهد شد؛ لذا از مشترکین گرامی تقاضا می‌شود در این مدت شیر‌های وسایل گاز سوز خود را بسته نگه دارند و از دست زدن به کنتور و رگلاتور جداً خودداری کنند.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است، جا دارد پیشاپیش از صبر و بردباری و همکاری مشترکین محترم مناطق یادشده تشکر داشته باشیم.