همزمان با هفته دولت، افزون بر ۵۰۰ طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و گردشگری روستایی استان فارس به بهره‌برداری خواهد رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته دولت، افزون بر ۵۰۰ طرح عمرانی، خدماتی، فرهنگی و گردشگری روستایی با اعتباری افزون بر ۲۰ هزار میلیارد ریال در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری فارس گفت: این طرح‌ها شامل اجرای طرح هادی روستایی، احداث ساختمان‌های دهیاری، بهسازی معابر، ایجاد پارک‌های روستایی و سایر طرح‌های زیرساختی است .

حسین آرگیو افزود: این طرح‌ها با هدف ارتقاء کیفیت زندگی مردم، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه ظرفیت‌های محلی و تقویت زیرساخت‌های روستایی در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌ها با اشاره به اهمیت طرح‌های گردشگری ادامه داد: این طرح‌ها نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستا‌ها و کمک به توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در این مناطق اجرا شده است.

آرگیو افزود: دولت چهاردهم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار روستایی و بهبود شرایط زندگی روستائیان، همواره بر ارتقاء زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های خدمت‌رسانی تاکید دارد.

وی ادامه داد: این اقدامات بیانگر عزم جدی دولت و دستگاه‌های اجرایی در حمایت از توسعه روستاهاست و با برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص بهینه منابع و مدیریت منسجم، بهره‌برداری همزمان از این طرح‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر شده و آثار مثبت آن به سرعت در زندگی مردم نمایان خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌ها اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح ها، مسیر توسعه پایدار و عمران روستا‌های استان فارس شتاب بیشتری خواهد گرفت و بهبود محسوس سطح رفاه و کیفیت زندگی روستاییان را شاهد خواهیم بود.