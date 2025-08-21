پخش زنده
مدیرکل ارشاد استان همدان گفت: همایش فرهنگی هنری «همدان، سرزمین کهن» سوم شهریورماه در کنار آرامگاه بوعلی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدرضا جوادی در نشست رسانه ای بزرگداشت بوعلی سینا با اشاره به اهمیت برگزاری برنامههای فرهنگی و هویتی به مناسبت هفته بزرگداشت بوعلی و روز همدان گفت: در این هفته فعالیتها باید با برنامهریزی اجرا شود تا ضمن معرفی استان همدان، شخصیتها و بزرگان علمی و فرهنگی نیز به درستی به جامعه و جهان معرفی شوند.
وی با اشاره به اینکه باید با معرفی ویژگیهای فرهنگی همدان، بهویژه تکریم بوعلی سینا، زمینه شناساندن این استان به مردم ایران و جهان بیش از گذشته فراهم شود عنوان کرد: معرفی مفاخر تنها در یک روز امکانپذیر نیست چراکه همدان بهعنوان پایتخت تاریخ و تمدن آسمان پرستاره علم و فرهنگ شخصیتهای بزرگی چون بوعلی سینا و سیدجمالالدین اسدآبادی را در دل خود جای داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان تصریح کرد: ستاد بزرگداشت این مناسبتها با محوریت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و همکاری دستگاههای مختلف، برنامههای خود را در دو محور شخصیت بوعلی و روز همدان پیش خواهد برد.
جوادی با اشاره به برنامههای شاخص این هفته گفت: همایش فرهنگی ـ هنری «همدان، سرزمین کهن» سوم شهریورماه در کنار آرامگاه بوعلی برگزار میشود و در این مراسم از شش همدانشناس برجسته تقدیر خواهد شد همچنین رونمایی از کتاب با موضوع همدان، برپایی نمایشگاههای هنرهای تجسمی و نمایشگاه عکس همدان قدیم و جشنواره عکاسی با هدف هویتبخشی و معرفی محلات قدیمی همدان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات در زمینه تبلیغات محیطی گففت: معرفی مفاخر و بزرگان همدان در قالب پوسترهای محیطی، اجرای جشنهای مختلف و برنامههای متنوع دیگر با هدف معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری همدان انجام می شود.