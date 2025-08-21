فرمانده انتظامی استان یزد: خدمت به مردم و پاسداری از امنیت، اصلی‌ترین رسالت پلیس به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در جمع کارکنان پاسگاه شهید مدنی مهریز گفت: نیروی انتظامی باید در انجام مأموریت‌ها، علاوه بر حفظ نظم و امنیت، حرمت و کرامت شهروندان را در اولویت قرار دهد.

وی با اشاره به سختی‌ها و فشار‌های مأموریت در ایست‌های بازرسی افزود: اگر در حین خدمت اشتباهی صورت گرفت یا حقی از کسی ضایع شد، لازم است همکاران ما با عذرخواهی، دلجویی و جبران، مانع از ایجاد نارضایتی شوند.

فرمانده انتظامی استان یزد با بیان اینکه انتخاب نیرو‌ها برای مأموریت‌ها باید بر اساس شاخص‌های اخلاقی و توانمندی‌های فردی باشد، تصریح کرد: نیرو‌های خدمت‌گزار در ایستگاه‌های بازرسی باید علاوه بر آمادگی جسمی، از هوش، ایمان، اخلاق و تعهد بالایی برخوردار باشند تا بتوانند با صبر و متانت، در شرایط سخت مأموریت بهترین عملکرد را داشته باشند.

سردار نگهبان همچنین از طراحی و نصب تابلو در ابعاد بزرگ در مقابل پاسگاه شهید مدنی مهریز خبر داد و گفت: این نماد هم به زبان فارسی و هم به زبان لاتین نوشته می‌شود و هنگام تردد مردم، پیام‌آور آرامش، اقتدار و اطمینان‌بخشی پلیس باشد.

وی ادامه داد: خدمت به مردم و پاسداری از امنیت، اصلی‌ترین رسالت پلیس است و ما باید در کنار اجرای قانون، همواره الگوی اخلاق، ادب و رعایت حقوق شهروندان باشیم.