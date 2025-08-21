پخش زنده
رئیس رسانه ملی در گلستان گفت: وحدت و همدلی در جامعه سلاح بازدارندهای در برابر دشمنان است و رسانه ملی باید برای تبیین و تقویت آن بیش از پیش تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پیمان جبلی رئیس رسانه ملی در همایش وحدت اسلامی در گرگان گفت: سند تحول رسانه، میثاق ما با رهبر معظم انقلاب و با مردم است و همه برنامههای رسانه ملی باید بر اساس آن طراحی و اجرا شود.
وی با بیان اینکه یکی از سرفصلهای کلیدی این سند، «نگاه امتی و جهانی» است، افزود: رسانه ملی خود را تنها رسانه ایران نمیداند، بلکه جزئی از امت اسلامی است. ارتباط و همبستگی تاریخی ما با امت پیامبر اسلام (ص) یک افتخار بزرگ محسوب میشود و در این مسیر، رسانه ملی نقش ویژهای دارد.
رئیس رسانه ملی تأکید کرد: همبستگی شیعه و سنی و اتحاد اقوام در ایران، جلوه کوچکی از همان همبستگی امت اسلامی است. این انسجام، سلاح بازدارندهای در برابر دشمنان است و رسانه ملی باید برای تبیین و تقویت آن بیش از پیش تلاش کند.
جبلی بر ضرورت تقویت انسجام ملی و امت اسلامی تأکید کرد و گفت: وحدت و همدلی ملت ایران کشندهترین سلاحهای دشمن را خنثی کرده و به عنوان پدافندی مؤثر در برابر هرگونه تجاوز عمل کرده است.
جبلی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه ملت ایران، گفت: دشمن با محاسبه غلط بر مشکلات اقتصادی جامعه ایران حساب کرده بود و تصور داشت با اولین ضربه، ملت از درون فرو میپاشد، اما نتیجه کاملاً برعکس شد. انسجام ملی، وحدت اقوام و مذاهب و همبستگی اسلامی دشمن را غافلگیر کرد و کشور را نجات داد.
رئیس رسانه ملی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که اگر امت اسلامی از قدرت درونی خود استفاده نکند، دشمنان با تجاوز و جنایت در نقاط مختلف جهان اسلام دست به اقدام میزنند. تجربه اخیر نشان داد نگاه دقیق و آیندهنگر رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم و پیامهای ایشان به جوانان جهان چقدر عمیق و درست بوده است.
وی با اشاره به جایگاه جوانان در دفاع از آرمانهای انقلاب افزود: در پیمایشهای رسانه ملی، جوانان با وجود مشکلات معیشتی و تفاوتهای نسلی، پای نظام ایستادهاند. این همان سرمایهای است که رهبر انقلاب نسبت به آن خوشبین هستند.
جبلی تأکید کرد: در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حرکتهای اسلامی در جهان، از شمال آفریقا تا غرب آسیا، از انقلاب اسلامی الهام گرفتند و ثابت کردند که با گفتمان اسلام میتوان با ظلم و استبداد مقابله کرد. مقاومت فلسطین و لبنان که اهل سنت هستند، در کنار انقلاب اسلامی ایستادند و شهدای بسیاری تقدیم کردند. امت اسلامی با همه مذاهب و اقوام یک پشتوانه واقعی و قابل اتکا برای ماست.
وی با رد دیدگاههای انحرافی مبنی بر بیاثر بودن امت اسلامی برای ایران تصریح کرد: ما به میهن عزیزمان و تمدن چند هزار سالهمان اعتقاد داریم و آن را مایه قدرت میدانیم، اما در عین حال عضویت در امت اسلامی را نیز یک ظرفیت مهم و عامل قدرت برای جمهوری اسلامی میشماریم.
رئیس رسانه ملی گفت: تنوع اقوام و مذاهب در ایران بخشی از هویت ملی ماست. هرچه این انسجام و وحدت تقویت شود، زمینه پیشرفت و رشد کشور فراهمتر خواهد شد. رسانه ملی نیز خود را موظف میداند در مسیر تقویت همبستگی ملی و اسلامی نقشآفرینی کند.