به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی در همایش وحدت اسلامی در گرگان گفت: در جنگ اخیربا رژیم صهیونیستی، همدلی و انسجام اقشار مختلف، باعث افزایش اقتدار نظام اسلامی در پاسخ به تجاوز شد.

طهماسبی افزود: استان گلستان نماد وحدت، انسجام و همزیستی اقوام و مذاهب است و ما به خوبی قدر این شرایط را می‌دانیم و در مسیر تقویت آن گام برمی داریم.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موشک‌های ما در جنگ ۱۲ روزه با عبور از همه سامانه‌های دفاعی به مراکز حساس رژیم صیهونیستی اصابت کرد و این قدرت، نشات گرفته از حمایت و همدلی ملت ایران است.

وی افزود: در تاریخ معاصر کشورمان ثابت شده است که هر زمان ملت ایران با وحدت و همدلی در کنار هم بودند به پیروی رسیده‌اند و دشمنان با علم به این شرایط امروز انسجام ملی ما را هدف قرار داده‌اند.

طهماسبی گفت: امروز با عنایت به تلاش‌های دشمنان برای انحراف افکار عمومی، نخبگان و در راسآن‌ها علما باید شرایط داخلی و بین المللی را برای جامعه تبیین نمایند.