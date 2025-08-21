پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کاهش ۲۲ درصدی سرقت از ابتدای سال جاری تاکنون در این شهرستان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از همراهی مردم در این فرآیند سخت قدردانی کرد و گفت: امنیت یکی از مولفههای اصلی یک زندگی در اجتماع است و برای تحقق این مهم نیازمند همراهی مردم و رسانهها هستیم.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به آمار مقابله با جرائم در پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: در این مدت آمار سرقت در شهرستان۲۲ درصد کاهش یافته است.
گوروئی افزود: در این مدت ۲۸ باند سرقت منهدم و ۴۵۰ سارق توسط پلیس دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی، به محاکم قضایی معرفی شدند.
او با اشاره به لزوم فرهنگسازی و آموزش همگانی در حیطه تیراندازیهای غیرقانونی در مراسمات گفت: تا کنون ۴۲ نفر در ارتباط با تیراندازی در مراسمات، تیراندازی منجر به جرح و تیراندازی به اماکن دستگیر شدهاند.