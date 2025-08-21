به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شش طرح شرکت برق منطقه‌ای خراسان در استان خراسان رضوی طی مراسمی با حضور وزیر نیرو، استاندار خراسان رضوی، نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس، مدیران صنعت برق کشور و مدیران استانی در اولین گام‌های پویش ایران آباد، امروز افتتاح شد

عباس علی آبادی وزیر نیرو در این مراسم گفت: با اجرای پویش ایران آباد، ۱۱۷ پروژه طی امسال با ۷۶ همت اعتبار به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین تا پایان امسال ۱۲۵۹ پروژه به ارزش ۴۳۲ همت و ۲۶۶ طرح به ارزش ۲۶۸ همت و ۱۰ طرح نیز در خراسان‌رضوی بهره‌برداری و کلنگ زنی می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان نیز در این مراسم گفت: طرح‌های افتتاح شده شامل پست ۱۳۲ کیلوولت شهرک صنعتی مشهد ۵، خط ۱۳۲ کیلوولت تغذیه پست شهرک صنعتی مشهد ۵ به طول ۲۲ کیلومتر، توسعه ۲ بی خط ۱۳۲ کیلو ولت پست شریعتی، پست ۱۳۲ کیلوولت نهضت ملی مسکن مهرگان به میزان ۳۰ مگاولت آمپر، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت گلشهر به میزان ۳۰ مگاولت آمپر، افزایش ظرفیت پست ۱۳۲ کیلوولت شهدا به میزان ۵۰ مگاولت آمپر با اعتبار کل بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

هادی مدقق افزود: با واگذاری اختیارات ساتبا به برق منطقه‌ای خراسان، تولید ۳ هزار مگاوات برق طی ۳ سال هدف گذاری و برنامه‌ریزی شده است. همچنین سیزدهمین پست شهرک‌های صنعتی و افزایش ظرفیت به ۸۶۵ مگاوات تا پایان سال ۱۴۰۴راه اندازی می شود.