آیت الله حسینی بوشهری در دیدار فرمانده تیپ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق (ع) گفت: جهاد تبیین و حفظ انقلاب و دستاورد‌های آن وظیفه حوزه‌های علمیه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار حجت الاسلام والمسلمین منتظرزاده فرمانده تیپ ۸۳ رزمی تبلیغی امام جعفر صادق (ع) گفت: تیپ ۸۳ امام صادق (ع) روندی صعودی و تکاملی پیدا کرده و متناسب با اقتضائات و نیاز‌های زمان، مأموریت‌های جدیدی برای خود تعریف کرده است.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری افزود: از روزی که این تیپ شکل گرفته، حقیقتاً به‌عنوان یک عامل و موتور محرک عمل کرده تا هم حوزه را انقلابی حفظ کند و هم این پیام را منتقل کند که بین درس خواندن، مجتهد شدن، استاد شدن و حفظ آرمان‌های انقلاب، دستاورد‌های انقلاب، منویات حضرت امام (رضوان‌الله علیه) و اهداف بلند رهبر عزیز و فرزانه انقلاب، هیچ منافاتی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: خاستگاه انقلاب، حوزه است؛ اگر خود حوزه عهده‌دار این مسئولیت نباشد که از انقلاب و دستاوردهایش حفاظت کند، جهاد تبیین در عرصه‌های مختلف داشته باشد و حتی در جایی که نیاز است، جان خود را تقدیم کند تا انقلاب زنده بماند، پس چه کسی این مسئولیت را بر عهده بگیرد؟

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: بر خلاف تصور قبلی برخی که گمان می‌کردند روحانیت فقط اهل سخن و خطابه است و در میدان‌های سخت حضور پیدا نمی‌کند، بزرگان ما در طول تاریخ، از قبل از انقلاب تاکنون، در مقابل استعمارگران و طاغوت ایستادگی کرده و جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند. تیپ امام صادق (علیه‌السلام) نیز توانمندی خود را در دوران دفاع مقدس و پس از آن به‌خوبی نشان داده و همواره در هر میدانی که نیاز به حضور بوده، سربلند ظاهر شده است.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: هویت طلبگی و حوزوی به این معناست که فرد در عرصه تبلیغ، اهل سخن باشد؛ در عرصه نویسندگی، اهل قلم؛ و در عرصه تدریس، اهل تعلیم. تیپ امام صادق علیه‌السلام این ویژگی‌ها را در خود جمع کرده است.

وی تاکید کرد: حوزه ما، حوزه‌ای انقلابی و پیرو منویات حضرت امام و مقام معظم رهبری است؛ باورم این است که اگر روحانیت در کنار امام و رهبری نبود، شاید اتفاقات تلخ دیگری رخ می‌داد. این روحانیت بود که با حفظ شئونات خود، هرجا لازم بود، لباس رزم پوشید و از انقلاب دفاع کرد.