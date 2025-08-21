پخش زنده
ایجاد شهرک صنعتی انرژی خورشیدی در آذربایجانغربی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عضو هیئت مدیره صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درمراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی خواستار ایجاد شهرک صنعتی انرژی خورشیدی در آذربایجانغربی شد و گفت: باید سهم درآمدی شهرکها، فعال کردن واحدهای راکد و رفع کمبودهای انرژی در شهرکهای صنعتی این استان در دستور کار قرار گیرد.
ایرج موفق، با اشاره به اینکه یکهزار و ۹۶ شهرک و نواحی صنعتی در کشور مصوب شده که ۸۰ درصد درحال بهره برداری است، افزود: باید زیرساختهای لازم برای فعالان اقتصادی در شهرکهای صنعتی ایجاد شود تا فعال اقتصادی بجز تولید به فکر حل مشکلات زیرساختی نباشد.
موفق، با اشاره به وجود ۲۷ شهرک صنعتی درحال بهره برداری با یکهزار و ۳۲۳ واحد صنعتی فعال در آذربایجانغربی اظهارکرد: هفت خوشه صنعتی در این استان شناسایی شده که با توجه به ظرفیت آذربایجانغربی، این تعداد خوشه باید افزایش یابد.
وی، توسعه زیرساختهای صنعتی را از اولویتها و مأموریتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اعلام کرد و گفت: برای نخستین بار با هدف بازسازی و نوسازی زیرساختی صنعتی، ردیف اعتباری جدیدی تعیین میشود تا بازسازی صنعتی در شهرکها انجام شود.
عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، با اشاره به بهره برداری از ۸۷۹ شهرک و نواحی صنعتی در کشور افزود: با وجود محدودیتها، به دنبال ایجاد شهرک جنرال نیستیم بلکه ایجاد شهرکهای تخصصی و صنفی در دستور کار است.
وی، با اشاره به اینکه تصحیح چارت سازمانی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: رویکرد سازمان آسان سازی مسیر برای صدور مجوز و ارائه خدمات در شهرکهای صنعتی است.
معاون اقتصادی استاندارآذربایجانغربی هم با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی گفت: شهرکهای صنعتی استان اصلاً حال خوبی ندارند و این وضعیت در شأن آذربایجانغربی نیست.
جواد کرمی، با اشاره به اینکه این استان باشتاب بیشتری درحال حرکت به سمت توسعه است،افزود: مشکلات زیرساختی، تأمین زمین و معضل قطعی برق ازجمله مشکلات شهرکهای صنعتی استان است که قابل قبول نیست.
کرمی، با تأکید بر اینکه باید مشوقهایی به سرمایه گذار داده شود تا برای استقرار در شهرکهای صنعتی مشتاق باشد، اظهار کرد: مدیریت قطعی برق در شهرکها باید به جد انجام شود تا واحدهای صنعتی متضرر نشوند.
وی، خواستار افزایش تعداد شهرکهای صنعتی در استان شد و گفت: باید مشکلات در شهرکها حل و فضاسازی لازم در شهرکهای صنعتی استان انجام شود.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجانغربی، بر لزوم سود ده بودن شهرکهای صنعتی خصوصی تأکید کرد و عارضه یابی از واحدهای راکد در این شهرکها را اقدامی پسندیده دانست و گفت: تثبیت مالکیت واحدهای صنعتی در استان از جمله اقدامات قابل تقدیر است که انجام شده است.
سخاوت خیرخواه، سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی هم در این مراسم تأکید کرد: استان نیازمند ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی است؛ چرا که توسعه صنایعی همچون مس، نساجی، قطعاتمحور، سورتینگ و فرآوری محصولات بدون وجود چنین شهرکهایی امکانپذیر نخواهد بود.