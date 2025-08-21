پخش زنده
هند از آزمایش موشک بالستیک هستهای «آگنی ۵» با برد پنج هزار کیلومتر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که نارندرا مودی نخست وزیر هند برای اولین سفر خود به چین پس از سالها آماده میشود، دهلی نو با موفقیت یک موشک بالستیک بومی را که قادر به حمل کلاهک هستهای است، آزمایش کرد.
وزارت دفاع هند در بیانیهای اعلام کرد: موشک «آگنی۵» در ایالت اودیشا واقع در در شرق هند پرتاب و همه مراحل عملیاتی و فنی با مکوفقیت انجام شد.
هند و چین در رقابتی شدید برای نفوذ در سراسر آسیا و اقیانوسیه هستند.
درگیریهای مرگبار دو کشور در مرز مشترک هیمالیا در سال ۲۰۲۰ منجر به سردی روابط دوجانبه شد.
آزمایش موشک «آگنی۵» پس از سفر وانگیی وزیر امور خارجه چین به دهلی نو انجام میشود، سفری که زمینه را برای سفر اواخر ماه اوت جاری میلادی (شهریور) مودی به چین برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) فراهم کرد.
از زمان دیدار نارندرا مودی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حاشیه اجلاس بریکس در روسیه در اکتبر گذشته، روابط دو کشور به آرامی درحال گرم شدن بوده است.
هند و چین توافق کردهاند: پروازهای تجاری مستقیم را که در سال ۲۰۲۰ به دلیل بیماری کرونا لغو شده بود، از سر بگیرند.
پکن اخیراً موافقت کرده است که برای اولین بار در پنج سال گذشته، دو مکان زیارتی در غرب تبت را برای هندیها بازگشایی کند و هر دو شروع به صدور مجدد روادید جهانگردی برای شهروندان یکدیگر کردهاند.
در همین حال، روابط هند با آمریکا پس از تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی به عنوان مجازاتی برای خرید نفت روسیه توسط دهلی نو، دچار تنش شده است.
تحلیلگران معتقدند: واشنگتن با سیاستهای اقتصادی خود هند و چین را به یکدیگر نزدیک میکند. واشنگتن در سیاستهای خود دهلی نو را به عنوان یک قدرت در مقابل چین در نظر گرفته است.
موشک «آگنی۵» همچنین بخشی از استراتژی دفاعی هند در برابر همسایه مسلح به سلاح هستهای یعنی پاکستان است.