رئیس جهاددانشگاهی با قدردانی از تلاشهای ایثارگرانه پزشکان در حفظ سلامت جامعه، آنان را «فرشتگان رحمت» توصیف کرد و بر نقش حیاتی پزشکان در پیشرفت کشور و ارتقای نظام سلامت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پیام دکتر علی منتظری به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه ایرانی شیخالرئیس ابوعلیسینا و روز پزشک ، آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
اول شهریورماه، سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه ایرانی، شیخالرئیس ابوعلیسینا و روز پزشک، فرصتی ارزشمند است تا از تلاشهای صادقانه و ایثارگرانه پزشکان گرامی تقدیر کنیم. این روز را به همه زنان و مردان سپیدپوشی که آرامش و سلامت جامعه را در گرو دانش، تجربه و انسانیت خود قرار دادهاند، صمیمانه تبریک عرض میکنم. پزشکانی که جسم و جان خود را برای درمان بیماران، التیام دردها و بازگرداندن امید به زندگی مردم وقف میکنند، بهراستی شایسته عنوان «فرشتگان رحمت» هستند.
پیامبر اکرم (ص) از امنیت و سلامتی بهعنوان دو نعمتی که شکر آنها گزارده نمیشود، نام میبرند و امام علی (ع) در سخنان گرانبهای خود همواره بر اهمیت سلامت و امنیت بهعنوان دو رکن اساسی زندگی سعادتمند تأکید داشتهاند؛ بیگمان بدون این دو، هیچ جامعهای قادر به رشد و توسعه نخواهد بود.
پزشکان با پاسداری از سلامت، نقشی بنیادین در پایداری و پیشرفت کشور ایفا میکنند و این جایگاه سترگ، وظیفهای دوگانه بر دوش همگان میگذارد: نخست پاسداشت مقام پزشک توسط جامعه و دوم خودآگاهی پزشکان نسبت به ارزش بیبدیل رسالت خویش.
امروز بر پایه شواهد علمی روشن است که پزشکی تنها به درمان دارویی و تکنیکی محدود نمیشود؛ ارتباط انسانی، احترام به کرامت بیمار و ایجاد احساس امنیت روانی، نقشی حتی فراتر از بسیاری از داروها در بهبود بیماران دارد. برخورد گرم، شنیدن دغدغههای بیمار و توجه صادقانه، حلقهای است که پزشکی را به رسالت انسانیاش نزدیک میسازد.
جهاددانشگاهی نیز با شبکه گسترده مراکز درمانی و پژوهشی، خدمات متنوعی از جمله درمان ناباروری، پیشگیری و غربالگری سرطانهای شایع بانوان، درمان بیماریهای مزمن مانند پارکینسون و دیابت و خدمات تخصصی لیزر پزشکی و مهندسی بافت را به هموطنان ارائه میدهد و تلاش دارد تا با انجام پژوهشهای کاربردی و تولید محصولات پیشرفته پزشکی، مسیر توسعه حرفه پزشکی را هموار ساخته و نتایج تحقیقات را به بالین بیمار برساند و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت درمانی و ارتقای نظام سلامت کشور بردارد.
در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام حوزه سلامت، این روز فرخنده را به همه پزشکان ایران و همکاران پزشک در جهاددانشگاهی که با تعهد و روحیه جهادی در خدمت مردم و ارتقای سلامت جامعه هستند، صمیمانه تبریک عرض میکنم و از درگاه پروردگار متعال، توفیق روزافزون ایشان در خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی را خواستارم.
دکتر علی منتظری
رئیس جهاددانشگاهی
۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴