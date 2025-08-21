پخش زنده
معاون میراثفرهنگی استان اردبیل گفت: مرمت جمعه مسجد اردبیل پس از سالها انتظار تحقق یافته و این مسجد ارزشمند تاریخی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در دستان مرمتگران قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیرضا دباغ عبداللهی با اشاره به ضرورت مرمت جمعه مسجد اردبیل، گفت: یکی از مهمترین مرمتهایی که در سالهای اخیر انتظار آن را داشتیم، جمعه مسجد اردبیل بود که هماکنون مرمت آن با تلاش اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل آغاز شده است.
معاون میراثفرهنگی اردبیل افزود: سال گذشته با تشکیل پایگاه جمعه مسجد اردبیل، این مسجد در فهرست پایگاههای ملی کشور اضافه شد و امسال با عقد قراردادی با مبلغ ۳۰ میلیارد تومان فعالیتهای مرمتی این بنای تاریخی بسیار ارزشمند را آغاز کردیم.
او تاکید کرد: این قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی، جدا از محوطهسازی است و برای احیاء ایوانخانه این مسجد که یک اثر ارزشمند محسوب میشود، اختصاص پیدا کرده است.
دباغ عبداللهی ادامه داد: سالیان طولانی بود که درصدد آن بودیم که در جمعه مسجد اردبیل اقدام مرمتی و حفاظتی در این حجم و سطح گسترده داشته باشیم که خوشبختانه درحالحاضر این قرارداد منعقد شده و هماکنون کارشناسان در این بنای تاریخی در حال مرمت و احیاء هستند.