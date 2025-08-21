پخش زنده
امام جمعه اهل سنت آق قلا گفت: برای حفظ اقتدار و سربلندی کشور باید در مسیررهبر معظم انقلاب حرکت نماییم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آخوند عبدالحی میرزاعلی امام جمعه اهل سنت آق قلا در همایش وحدت اسلامی در گرگان تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در رویدادهای مختلف، مانند ناخدای یک کشتی، کشور را به سمت ساحل آرامش هدایت میکنند و بر همین اساس باید قدر نعمت رهبری را بدانیم.
میرزاعلی افزود: به عنوان یک عالم اهل سنت از اینکه در کشوری بر اساس آموزههای اسلامی و در استانی که نماد همدلی و وحدت است زندگی میکنم به خود میبالم.
امام جمعه اهل سنت آق قلا گفت: حفظ وحدت و انسجام در جامعه اسلامی بر اساس دستورات قرآن کریم است و هر گونه چند دستگی و تشتت باعث ضعف و استیصال امت اسلامی خواهد شد.
وی تصریح کرد: وحدت حاکم بر استان گلستان به عنوان نماد همدلی و برادری نشات گرفته از انقلاب اسلامی و آموزههای قرآنی است و در این چارچوب مجاهدتهای علمای تقریبی استان نیز قابل تقدیر است.