به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آخوند عبدالحی میرزاعلی امام جمعه اهل سنت آق قلا در همایش وحدت اسلامی در گرگان تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در رویداد‌های مختلف، مانند ناخدای یک کشتی، کشور را به سمت ساحل آرامش هدایت می‌کنند و بر همین اساس باید قدر نعمت رهبری را بدانیم.

میرزاعلی افزود: به عنوان یک عالم اهل سنت از اینکه در کشوری بر اساس آموزه‌های اسلامی و در استانی که نماد همدلی و وحدت است زندگی می‌کنم به خود می‌بالم.

امام جمعه اهل سنت آق قلا گفت: حفظ وحدت و انسجام در جامعه اسلامی بر اساس دستورات قرآن کریم است و هر گونه چند دستگی و تشتت باعث ضعف و استیصال امت اسلامی خواهد شد.

وی تصریح کرد: وحدت حاکم بر استان گلستان به عنوان نماد همدلی و برادری نشات گرفته از انقلاب اسلامی و آموزه‌های قرآنی است و در این چارچوب مجاهدت‌های علمای تقریبی استان نیز قابل تقدیر است.