به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آنروا در حساب رسمی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بررسی حدود ۱۰۰ هزار کودک نشان می‌دهد نزدیک به یک‌سوم کودکان شهر غزه دچار سوء تغذیه هستند؛ افزایشی که ۶ برابر وضع پیش از فروپاشی آتش‌بس گزارش شده است.

آنروا تاکید کرده است که این بحران یک فاجعه طبیعی نیست، بلکه قحطی ساخته دست بشر است و ادامه ممانعت از ورود کمک‌های انسان‌دوستانه به مدت حدود ۶ ماه شدت فاجعه را افزایش داده است.

گزارش ها جاکیست انبار‌های آنروا در مصر و اردن حاوی کمک‌هایی به اندازه ۶ هزار کامیون است که شامل غذای کافی برای سه ماه می‌شود، اما محدودیت‌های رژیم صهیونیستی مانع رسیدن آن به نوار غزه شده است.

آنروا هشدار داد: «اگر اراده سیاسی برای اجازه ورود کمک‌های حیاتی وجود نداشته باشد، مرگ کودکان بیشتری در غزه ادامه خواهد یافت.»

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضع فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.