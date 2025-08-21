رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: به برکت صبر و ایثار خانواده‌های شهدا، شاهد ایرانی سربلند هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با خانواده شهدای سرباز نیروی دریایی استان گیلان در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه با رژیم صهیونی اظهار کرد: به برکت خون‌های پاک شهدا و صبر و ایثار خانواده‌های آنان، امروز شاهد ایران اسلامی سربلند و عزتمندی هستیم که در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمنان با استقامت و عزت ایستاده است.

در این دیدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش و فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم امام رضا (ع) نیروی دریایی ارتش نیز حضور داشتند.

شهیدان مجتبی علی اکبری، محمدامین سلطانی رزدار، مهران منوری و امیرحسین صالحی از شهدای سرباز گیلان در شهر‌های رشت، رضوانشهر و فومن که در راه دفاع از میهن در تجاوزات رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.