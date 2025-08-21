۳۳ رأس احشام فاقد مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شهرستان رستم کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ نازیدوک فرمانده انتظامی رستم گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی وکنترل جاده‌ها به دو دستگاه خودرو نیسان حامل احشام مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های مشخص شد این خودرو‌ها حامل ۳۳ رأس احشام فاقد مجوز است .

فرمانده انتظامی شهرستان رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این خصوص دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.