فایل کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در پایگاه کتابهای درسی وزارت آموزشوپرورش منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، گفت: فایل کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در پایگاه کتابهای درسی وزارت آموزشوپرورش بارگذاری شد و هماکنون در دسترس دانشآموزان، معلمان و علاقهمندان قرار دارد.
احمدرضا امینی افزود: دانشآموزان و معلمان میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی chap.sch.ir و انتخاب سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴، دوره، رشته و پایه تحصیلی، فایل کتابهای مورد نظر را بهصورت رایگان دریافت و در تلفن همراه یا رایانه خود ذخیره کنند.
او ادامه داد: پایگاه کتابهای درسی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بهعنوان یک آرشیو جامع، فایل تمامی کتابهای درسی و راهنمای تدریس معلمان را گردآوری کرده و امکان مطالعه و پژوهش در محتوای آموزشی را برای کارشناسان، معلمان و پژوهشگران فراهم ساخته است.
عضو شورای مدیران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به دسترسی به فهرست مطالب کتابها بهصورت هایپرلینک گفت: در نسخههای الکترونیکی جدید نیز، فهرست مطالب کتابها بهصورت هایپرلینک به محتوای داخلی صفحات متصل شده و رمزینههای سریع پاسخ (QR Code) برای دسترسی به منابع تکمیلی و صفحات وب مرتبط در نظر گرفته شده است.
امینی با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کتابهای درسی برای تمامی پایههای تحصیلی فعال است افزود: دانشآموزان میتوانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی (irtextbook.ir) برای ثبت سفارش اقدام کنند.
او گفت: لازم به تاکید است که مدیران مدارس با اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان، امکان ثبت سفارش گروهی کتابها را خواهند داشت.
مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، با اشاره به روند اصلاح سفارس کتاب، گفت: دانشآموزانی که پیشتر سفارش کتاب خود را ثبت کردهاند، اما دچار تکرار پایه، جهش پایه یا تغییر رشته شدهاند، باید سفارش خود را در سامانه اصلاح کنند تا کتابها مطابق آخرین تغییرات به مدرسه محل تحصیل آنان ارسال شود.
او افزود: دانشآموزانی که تاکنون موفق به ثبت یا اصلاح سفارش کتاب درسی نشدهاند، ضروری است در اسرع وقت اقدام کرده تا بتوانند در نیمه دوم شهریور کتابهای خود را از مدرسه محل تحصیل دریافت کنند.