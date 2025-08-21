خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «روح الله نورمحمدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام اظهار داشت: این اعتبار در دو بخش تأمین خواهد شد، یک‌هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یک‌ هزار میلیارد تومان دیگر از سوی وزارت نیرو اختصاص می‌یابد.

وی اضافه کرد: با تکمیل این طرح، آب شرب سه شهرستان دره‌شهر، آبدانان و بدره تأمین و اراضی کشاورزی دره‌شهر تحت پوشش شبکه آبیاری قرار خواهد گرفت.