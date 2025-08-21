اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل سد سیکان درهشهر
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار تا سال ۱۴۰۶ برای تکمیل سد خاکی سیکان در شهرستان درهشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «روح الله نورمحمدی» رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام اظهار داشت: این اعتبار در دو بخش تأمین خواهد شد، یکهزار میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان مدیریت و برنامهریزی و یک هزار میلیارد تومان دیگر از سوی وزارت نیرو اختصاص مییابد.
وی اضافه کرد: با تکمیل این طرح، آب شرب سه شهرستان درهشهر، آبدانان و بدره تأمین و اراضی کشاورزی درهشهر تحت پوشش شبکه آبیاری قرار خواهد گرفت.