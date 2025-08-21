پخش زنده
امتحانات نهایی پایه دوازدهم روز شنبه اول شهریور باوجود تعطیلی طبق برنامه تعیینشده برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت نهایی کشوری برگزار میشود و طبق برنامه ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است و حتی در ایام تعطیلات پیشرو که به منظور مدیریت مصرف انرژی اعمال میشود، با توجه به اطلاعیه وزارتخانه بدون تغییر و در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
مرتضوی افزود: در این روز دانشآموزان پایه دوازدهم دروس ریاضی ۳، فلسفه ۲ و ریاضیات گسسته را امتحان خواهند داد. این امتحانات در رشتههای ریاضی-فیزیک، علوم انسانی، تجربی و معارف برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه ۶۳۴ دانشآموز در ۱۳ حوزه در ۱۲ شهرستان استان باید روز شنبه در حوزههای امتحانی حضور یابند و مطابق برنامه زمانبندیشده در امتحانات خود شرکت کنند گفت: سایر امتحانات داخلی مدارس در این ایام لغو شده و زمان امتحان لغو شده از سوی مدرسه به اطلاع دانشآموزان و والدین خواهد رسید تا هیچ اختلالی در روند آموزشی ایجاد نشود و دانشآموزان با آمادگی کامل در امتحانات شرکت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم امتحانات در شرایط فعلی فراهم شده و خانوادهها و دانشآموزان نگرانی از بابت تعطیلات نداشته باشند.